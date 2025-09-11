Van Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanarak geçtiğimiz günlerde temeli atılan şehirlerarası otobüs terminali inşaatında ki çalışmalarını sürdürüyor. Modern mimarisi, geniş hizmet alanları ve ulaşım bağlantılarıyla yeni terminal binası Van’ın önemli ihtiyaçlarından birine çözüm olacak.

ÇEVRE YOLUNA ENTEGRE MODERN BİR TERMİNAL

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta, Çevre Yolu’na entegre şekilde yapılan otobüs terminali, bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere yatay mimariye uygun şekilde inşa ediliyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projeyle, mevcut otogarın oluşturduğu trafik yükü şehir dışına taşınarak, trafiğin rahatlatılması da hedeflenirken, aynı bölgede yer alacak yeni hal kompleksi sayesinde gıda lojistiği ve toptan ticaretin daha düzenli bir yapıya kavuşturulması da planlanıyor.

“EKİPLERİMİZ TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR”

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Şantiye Şefi Ferdi Sayın, “Van Şehirlerarası Otobüs Terminali projemizde kazı ve altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Temelimizi attık. Ekiplerimiz burada titiz bir çalışma yürütüyor. Burada ayrıca emanet birimi, araç bakım istasyonu ve diğer donatılar da yapılacak. Bunlar mevcut binamızın aşağı kısmında yer alıyor. Otobüslerimizin bakım onarımları da burada yapılarak daha güvenli bir yolculuk sağlanacak” dedi.

PROJEDE NELER VAR?

Modern yapısıyla dikkat çeken otobüs terminali projesinde; araç bakım istasyonu, emanet birimi, ticari alanlar, sosyal alanlar, WC’ler, bebek bakım odaları, mescit, bekleme alanı, mutfak, çok amaçlı salon, idari birimler, bekleme alanı, personel ofisleri, sığınak, peyzaj ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Projenin yıl sonu itibariyle tamamlanmasıyla birlikte, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların daha konforlu, güvenli ve erişilebilir bir hizmete kavuşması sağlanacak.