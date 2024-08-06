Başlık: Van’da Yangın Alarmı: 4 Bin Bağ Ot Kül Oldu, Koca Bir Yılın Emeği Yok Oldu!

Van’ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi’nde çıkan yangın, bir yıllık emeği yok etti. Siahmet Aslan’a ait 4 bin bağ ot, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Yangına ilk müdahale, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri tarafından yapıldı.

Ancak alevler, tüm otları kül ederek büyük bir zarara yol açtı. Bu felaket, bölgedeki tarım emekçileri için büyük bir kayıp anlamına geliyor.