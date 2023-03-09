Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı listede 'Nesli tükenme tehlikesi altında' olan yaban keçileri, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde popülasyonlarıyla dikkati çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kara avcılığının, Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durdurulmasıyla Norduz bölgesinde yaban keçileri yola kadar indi.

Koruma altında bulunan yaban keçileri, yola yakın kayalık ve dağlık alanlarda karınlarını doyururken görüntülendi.İHA