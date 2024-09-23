Narkotik Baskını

Van'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, jandarma ekipleri tarafından toplamda 107 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretiyle mücadele adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Jandarma'nın Azmi: Narkotik Suçlarla Mücadele Süreklilik Arz Ediyor

Van Valiliği’nin yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nın "Narkotik Suçları"na karşı yürüttüğü çalışmaların sürekli hale getirildiği vurgulandı. 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar, Van’ın çeşitli ilçelerinde yoğun bir şekilde yürütüldü.

Altı Ayrı Olayda Yedi Kişi Yakalandı

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam altı ayrı olayda yedi kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, geniş bir uyuşturucu yelpazesi ele geçirildi; bu durum, jandarmanın kararlılığını gözler önüne serdi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde Çeşitleri

Yapılan aramalarda, 67 kilo 719 gram metamfetamin, 26 kilo 180 gram kubar esrar, 12 kilo 224 gram toz esrar, 1 kilo 430 gram afyon sakızı gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca iki adet sentetik ecza ve üç adet uyuşturucu madde kullanma aparatı da bulundu.

Mücadele Kararlılığı: Uyuşturucu Ticaretiyle Savaş Devam Ediyor

Van İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçlarıyla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha dile getirdi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar, durmaksızın devam edecek ve bölgedeki uyuşturucu ticareti ile mücadeleye yönelik yeni adımlar atılacak.