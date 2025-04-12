Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF'25) da KOSGEB desteğiyle Van Teknokent mentörlüğünde Van’da üretilen yerli uçakların sergilendiğini Van ve bölge illerden gelen öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla gerçekleştirilen 2 günlük fuarda, tamamı yerli ve milli olan, Vanlı gençler ve mühendisler tarafından üretilen insansız hava aracı (İHA) öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında (DAKAF’25) sergilenen yerli ve milli teknolojileri ve öğrencilere yönelik kariyer gelişim fırsatlarını değerlendirdi. Teknokent bünyesinde yer alan 26 firmanın katılımıyla sergilenen uçaklar büyük ilgi gördü.

Yetkin, fuarda sergilenen ürünlerin çeşitliliğine dikkat çekerek, özellikle İHA ve kapalı ameliyatlarda kullanılan medikal cihazların dikkat çektiğini belirtti. Ayrıca, yazılım firmalarının geliştirdiği uygulamalı ürünlerin de fuarda yer aldığını ifade etti.

"Bir firmamız, çığ altında kalmış kişilerin kurtarılmasında kullanılacak otonom bir cihaz geliştirdi," diyen Yetkin, Van’daki teknolojik gelişmelerin, bölgenin yenilikçi potansiyelini gözler önüne serdiğini vurguladı.

ÖĞRENCİLER İÇİN KARİYER FIRSATLARI

Fuardaki amacın, öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirten Yetkin, “Bu alanda en çok ilgi gören ürünler, KOSGEB'in desteğiyle kentimizde üretilen İHA’lar oldu. Artos Teknoloji firması, fuarda sergilenen 4 uçakla büyük ilgi topladı. Bu uçaklar yaklaşık 10 saat havada kalabiliyor. Öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı bu uçaklar. Bunun yanı sıra medikal ürünlerde fuar boyunca ilgi çekti. Öğrenciler yaptığımız çalışmaları gördükten sonra bu alanda kariyer yapmak istediklerini dile getirdiler. Firmalarımızda Van ve bölgedeki üniversitelerden katılan öğrencilere ürünler hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.” dedi.

“VAN'DA ÜRETİLEN YERLİ UÇAKLAR”

Fuarın en dikkat çekici yönlerinden biri ise yerli ve milli uçakların sergilenmesiydi. Yetkin, “Uçaklar, düşündüğümüzden daha fazla ilgi gördü. En güzel yanı ise bu uçakların Van’da üretilmiş olması. Ürünlerin AR-GE çalışmaları tamamen Van’da yapıldı ve bu uçaklar, tamamen Vanlı gençler ve mühendisler tarafından üretildi.” sözlerine yer verdi.