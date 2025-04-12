Hayatın birçok noktasında kullanılan insanız hava araçlarına ilgi giderek artarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı 'İHA Pilot Lisansı'na sahip kişi sayısı 1 milyon 578 bine, İHA sayısı da 80 bine ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı SHGM 2024 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, İHA'lar sınır güvenliğinden arama kurtarma çalışmalarına, tarım alanları ve ormanların denetlenmesinden haritalandırma faaliyetlerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

EMNİYET VE GÜVENLİK SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) Projesi sayesinde erişilebilir, karşılanabilir, verimli, emniyetli, çevre dostu ve dijital bir yaklaşımla İHA’ların mevcut hava sahasına entegrasyonunun sağlanması planlanıyor.

Böylece, İHA'ların oluşturduğu emniyet ve güvenlik sorunları ortadan kaldırılabilecek.

İHA UÇUŞLARINDA EMNİYET TEDBİRLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

İHATTYS Projesi ile Türkiye'deki tüm İHA operasyonlarının, bu araçlara herhangi bir donanım takılmaksızın SHGM tarafından güvenli ve emniyetli şekilde yürütülebilmesi amaçlanıyor.

Bahse konu sistemin devreye alınmasından önce gerekli yasal düzenlemeler tamamlanacak.

LİSANS SAHİBİ KİŞİ SAYISI 1 MİLYON 578 BİNİ AŞTI

'İHA Pilot Lisansı'na sahip kişi sayısı geçen yıl itibarıyla 1 milyon 578 bini, İHA sayısı ise 80 bini aştı.

Dünyada İHA konusunda geliştirilen modelle operasyon ve seyrüsefer altyapısı anlamında lider ülke olmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

500 GRAM VE ÜSTÜ ARAÇLAR İÇİN ONAY ALINMASI GEREKİYOR

İHA kullanımı, ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliği, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esaslar ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı SHGM tarafından düzenleniyor.

İHA uçurmanın kuralları söz konusu aracın ağırlığına ve kullanma nedenine bağlı olarak değişkenlik gösterirken 500 gram ve üstü İHA'ların sisteme kaydolmaları ve SHGM'den onay almaları gerekiyor.

SERTİFİKA İÇİN 20 SORULUK SINAVA GİRİLMESİ GEREKİYOR

SHGM'nin hazırladığı 20 soruluk ücretsiz çevrim içi sınavın geçilmesiyle Sportif/Amatör Pilot Sertifikası sahibi olunabiliyor.

Bu sertifikayla sadece 'yeşil alan' olarak tabir edilen açık araziler ve yerleşim olmayan yerlerde uçuş yapabiliyor.

TİCARİ UÇUŞLAR İÇİN İHA PİLOT LİSANSI ŞARTI ARANIYOR

Ticari uçuşlar için ise yetkili eğitim kuruluşları tarafından verilen İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Eğitim Sertifikası ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenen İHA Pilot Lisansı şartı aranıyor.

Öte yandan, emniyete ve askeriyeye ait alanlar, kamu kurumları ve güvenlik açısından uçuşa yasaklı alanlar ile havaalanlarına 9 kilometre yakınlıktaki yaklaşma sahalarında İHA uçuşuna izin verilmiyor.