Paris merkezli Haidouti Orkestrası, Avrupa Günü için Türkiye'de bir dizi konser vermeye hazırlanıyor. Avrupa, Balkan, Türkiye ve Ortadoğu ezgilerini sahneye taşıyan topluluk Van, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kayseri’de dinleyicilerle buluşacak.

Fransa, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Sırbistan gibi farklı ülkelerden müzisyenlerin oluşturduğu topluluk, Avrupa Günü kapsamında dört şehirde performans sergileyecek. Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu ezgilerini içeren çok kültürlü repertuarıyla izleyicilerle buluşacak olan topluluk, şarkıları ile birlik ve dayanışma mesajları verecek.

7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan konserler Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığıyla düzenleniyor. Konserlerin tümü ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak. Van’daki konser; Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Van AB Bilgi Merkezi’nin tarafından organize edilecek.

Konser 7 Mayıs 2024 Salı günü saat: 19:00’da Cumhuriyet Caddesi Van Kent Meydanı’nda olacak.