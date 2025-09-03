Çeşitli programlara katılmak için Van’a gelen AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “Teşkilat başkanlığımız tarafından 8 Ağustos’ta başlatılan Türkiye Yüzyılı buluşmalarımızı Van’ın her ilçesinde el ele, gönül gönüle gerçekleştirmek için geldik.” dedi.

“GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİĞİMİZ HEDEFLERİMİZ VAR”

Pazara kadar değil, son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan büyük bir kadro olduklarını söyleyen İnan, “AK Parti ailesi Türkiye’nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir. Milletimizin her bir ferdine AK Parti çatısı altında yer vardır. Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan, önce ülkem ve memleketim diyen herkes bizim tabi üyemizdir. Çünkü bu harekette, ben-sen yok, biz vardır. Bizim bir menzilimiz, idealimiz, gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var. Bizler bu hedeflerimizle AK Parti ruhunu, misyonunu daha ileri taşımanın gayretindeyiz.” ifadelerini kullandı.

“HER YENİ GÜN YAPTIKLARIMIZIN ÜZERİNE BİR YENİSİNİ KOYMAK ZORUNDAYIZ”

İnan, konuşmasının devamında; “Kibir, böbürlenme, gurur bizim kapımızdan içeriye girmedi, bundan sonra da Allah’ın izniyle hiçbir zaman girmeyecek. Biz sadece 24 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz. Bizim ulaştığımız seviyelere muhalefetin hayalleri bile erişemez. Ancak kendi kendimizle yarışıyoruz ama rehavete de kapılmayacağız. Her yeni gün yaptıklarımızın üzerine bir yenisini koymak zorundayız. AK Partili kadrolar olarak inşallah daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak, daha fazla gayret göstererek, seleflerimizden devraldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız.” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ, SİYASİ PARTİLERİN HASLETLE BAKTIĞI BİR LİDERE SAHİPTİR”

“Van’da garibin elinden tutmak, yetimin başını okşamak, yoksulun, fakirin derdine derman olmak için siyasete atıldıklarını” ifade eden İnan, “Çünkü biz AK Parti olarak "halka hizmet, hak'a hizmet" anlayışıyla çalışıyoruz. AK Parti dünyanın imrendiği, keşke bizde de böyle bir cumhurbaşkanı olsa dediği, diğer siyasi partilerin hasletle baktığı bir lidere sahiptir, Recep Tayyip Erdoğan’a sahiptir. Bu nedenle AK Parti Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarından oluşur. AK Parti’yi Türkiye’nin en büyük partisi yapan işte bu yetişmiş, işte bu liyakatli insan kaynağına sahip olmasıdır. Bu dinamik, bu hareketli yapıyı muhalefet partilerinde asla göremezsiniz.” dedi.

“ANA GAYEMİZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE VİZYONUMUZU HAYATA GEÇİRMEK”

“Türkiye yüzyılı”nın, sadece siyasi bir slogan olmadığını aktaran AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, konuşmasının devamında, “Türkiye yüzyılı; Van’ın sokaklarında çocukların güvenle oynayabilmesi, gençlerimizin umut bulabilmesi demektir. Biz buradayız, çünkü Van bu vizyonun en önemli şehirlerinden birisidir. Türkiye’nin ikinci yüzyılına girerken ana gayemiz büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzu hayata geçirmek. Bu kapsamda Türkiye yüzyılı buluşmaları gerçekleştirerek başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere eğitim, sosyal, ekonomik, enerji alanında ortaya koyduğumuz vizyoner projeleri vatandaşlarımıza anlatmak, hemhal olmak amacını taşıyoruz.” sözlerine yer verdi.

“BARIŞ, GÜVENLİK VE İSTİKRAR KUŞAĞI KURMAKTA KARARLIYIZ”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, konuşmasında son olarak, “TBMM’nin tatil olduğu bir dönemde AK Parti teşkilatları tüm milletvekilleriyle sahada. Bizim liderimiz her bir teşkilat mensubuna ‘önce milleti dinleyin, sonra çözüm üretin’ diye talimat verdi. İşte ortaya konan bu disiplin AK Partimizi milletin partisi yaptı. Bugün biz gururla 25. yaşımıza giriyorsak liderimizin ortaya koyduğu bu vizyonun neticesidir. Türkiye’nin istikrarsızlık kuşağıyla çevrelenmeye çalışıldığı artık açık açık dillendirilmektedir.

Ülkemizi içeride zayıflatmayı, dışarıda hırpalamayı hedefleyen bu politikayı hamdolsun boşa çıkartıyoruz. Sınırlarımızın içiyle birlikte ötesinde de bir barış, güvenlik ve istikrar kuşağı kurmakta kararlıyız. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun en önemli noktalarından birisi terörsüz bir ülke vizyonudur. Terörün olmadığı bir ülke vizyonudur. Yakın zamanda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı.

Yaşanan dönüm noktasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır bitmeyen bu davanın yükünü sırtına aldı. O, sadece siyasi bir lider değil; bu milletin derdini dert edinen, gecesini gündüzüne katan bir dava adamı… Bir zamanlar “girilemez” denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Bir zamanlar “çıkılamaz” denilen sınır hattında, bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor. Buradan Van’dan yükselen ses, sadece bu şehre değil, tüm Türkiye’ye umut veriyor. Biz kararlıyız, milletimiz yanımızda, liderimiz yanımızda.” dedi.