Van’da yıllardır devam eden trafik sorunu, özellikle mesai başlangıcı ve bitimiyle vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kentin en işlek noktaları olan Beşyol, Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi, Semaver Kavşağı, İki Nisan AVM Bulvarı, Sebze Hali Bulvarı, eski karayolları kavşağı, otogar kavşağı gibi birçok noktada trafik sorunu daha çok hissediliyor.

SORUN DERİNLEŞİYOR

Van’daki trafik sorunu yıllardır devam ediyor. Her geçen gün araç sayısının artması ve kent nüfus yoğunluğunun çoğalmasıyla birlikte trafik daha da çekilmez bir hal alıyor. Otopark yetersizliği, şehir merkezinde gelişigüzel çift sıra parklar, alternatif yolların azlığı, çevre yolunun tamamlanmaması, İpekyolu Caddesi üzerinde alt geçitlerin yetersizliği gibi nedenlerle Van’ın trafik sorunu daha da büyüyor.

Hafta içi, ana cadde ve ara sokaklardaki yoğunluk sabahın erken saatlerinde başlıyor. Öğlen saatlerine yakın yoğunluk azalsa da bu durum uzun sürmüyor. Özellikle akşam saatlerinde mesai bitimiyle birlikte yola çıkanlar, trafik çilesinden nasibini alıyor.

10 DAKİKALIK YOL 1 SAATTE ALINIYOR

Van’daki bu durum hafta sonu da değişmiyor. Özellikle hafta sonu dışarıda ailesiyle vakit geçirmek isteyen veya alışveriş için çıkan vatandaşlar, merkezde yer alan AVM’lere veya diğer noktalara ulaşmakta güçlük yaşıyor. Alternatif yollar olmadığı için vatandaşlar aynı cadde ve sokakları kullanmak zorunda kalıyor.

Alışveriş alanları ve sosyal hayatın neredeyse büyük çoğunluğu kent merkezinde yer aldığı için trafik yer yer kilitleniyor. Durum böyleyken, ağır aksak ilerleyen trafikte korna sesleri yükseliyor ve gürültü kirliliği de oluşuyor. Zaman zaman sürücüler, 10 dakikalık yolu bazen yarım saatte, hatta 1 saatte gidebiliyor.

Yoğun trafikte zaman zaman öfkelenen, sıcak havayla birlikte araç içinde bunalan sürücüler; “Uzun yıllardır var olan ve bir türlü çözüme kavuşmayan Van trafiğinin bir an önce çözüme kavuşmasını” diliyor.

Ayrıca sürücüler, “Sürekli trafiğe çıkmak zorunda kalıyoruz ama günlük çektiğimiz bu sorun öfke krizine sokuyor. Her geçen gün artan trafik sorununa çözüm bulunamaması durumunda, birkaç yıl sonra Van’da trafiğe çıkmak çok daha güç olacak.” diyerek yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulmasını talep ediyor.