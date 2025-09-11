Ulaşım ağını genişleten Van Büyükşehir Belediyesi, 122 (Edremit TOKİ- Büyükşehir Belediyesi) hattını hizmete aldı. Yeni hat, bugünden (11 Eylül Perşembe) itibaren hizmete giriyor. 122 hizmet numarasıyla faaliyet gösterecek otobüsle, artık vatandaşlar Edremit TOKİ bölgesinden Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına daha rahat ulaşım sağlayabilecek.

Günde 1 geliş ve 1 gidiş olmak üzere 2 sefer yapacak olan yeni hattın izleyeceği güzergah ise şu şekilde:

Saat 06:40’da Edremit Yeni TOKİ’den hareket ederek, Kiracılar TOKİ -Eski TOKİ -Nur Tatar Spor Salonu- İpekyolu Caddesi-Bölge Hastanesi- İkinisan Caddesi-Erekdağı Caddesi güzergahlarından geçerek Büyükşehir Belediyesi durağına vararak seferini tamamlayacak.

Akşam ise 17:10’da Büyükşehir Belediyesinden hareket ederek, Erekdağı Caddesi- İkinisan Caddesi-Bölge Hastanesi- İpekyolu Caddesi-Nur Tatar Spor Salonu-Edremit Yeni TOKİ-Kiracılar TOKİ ve Eski TOKİ güzergahları ile günlük seferini tamamlamış olacak.

Detaylı bilginin Van.bel.tr adresinde Otobüs Hareket Saatleri kısmında öğrenilebileceği kaydedildi.