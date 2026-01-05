2026 yılına girilmesiyle birlikte asgari ücrete yapılan zam, birçok hizmet ve üründe fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Artan maliyetler gerekçe gösterilerek Van’da toplu taşıma ücretlerine de yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Van’da toplu taşıma ücretlerine yansıtılan zam oranı, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, taksiler de dahil tüm toplu taşıma ücretlerine yüzde 30’luk zam yapıldığını belirtti.

İşte toplu taşımada yeni ücretler (H-M plaka);

Şehir içi tam bilet: 26 TL

Şehir içi öğrenci: 18 TL

Kampüs tam bilet: 31 TL

Kampüs öğrenci: 22 TL

Kampüs içi: 9 TL

F Tipi Cezaevi tam: 34 TL

F Tipi Cezaevi öğrenci: 24 TL