Toplantıda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Yargıtay tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi verilere göre AK Parti’nin Türkiye genelindeki üye sayısının 11 milyon 543 bin 301’e ulaştığını belirtti. Sadece 2025 yılı içerisinde 664 bin 568 yeni üyenin AK Parti’ye katıldığını vurgulayan İl Başkanı Arvas, bu rakamlarla AK Parti’nin Türkiye’de en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunu sürdürdüğünü ifade etti.

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana siyasetini milletle birlikte yürüttüğünü dile getiren Başkan Arvas, “AK Parti kapı ve salon siyaseti yapan bir parti değil, sahada milletin içinde olan, kararlarını milletin talepleri doğrultusunda şekillendiren bir siyasi harekettir. Bugün ulaşılan üye sayısı yalnızca niceliksel bir artış değil, milletimizin bu anlayışa olan güveninin açık göstergesidir.” dedi.

“VAN TEŞKİLATI ‘ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE YÜKSELDİ”

AK Parti Van İl Başkanlığı görevini 25 Ocak 2025’te gerçekleştirilen il kongresinin ardından devraldığını hatırlatan Arvas, “Göreve gelir gelmez sahaya indik. Gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmama anlayışıyla çalıştık. Vatandaşlarımızın hem iyi hem de zor günlerinde yanlarında olmaya özen gösterdik. Bu başarı hem vatandaşlarımızın teveccühünün hem de genel merkezimizin takdirinin bir sonucudur. Van teşkilatımız, genel merkezimizin ifadesiyle üyelikte ‘Şampiyonlar Ligi’ne yükselmiştir.” diye konuştu.

Kadın kolları, gençlik kolları, ilçe teşkilatları, mahalle başkanları, belediye meclis üyeleri ve geçmiş dönem yöneticilerinin de dahil olduğu geniş bir kadroyla yoğun saha çalışmaları yürütüldüğünü kaydeden Arvas, kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine kadar vatandaşların sorun, talep ve önerilerinin dinlendiğini ve ilgili kurumlara iletildiğini aktardı.

“VAN’DA 7 BİN 245 OLAN KOTA 16 BİN 663 ÜYEYLE AŞILDI”

Üye çalışmalarıyla ilgili rakamlar paylaşan Arvas, “3 Mayıs 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Van’a 7 bin 245 yeni üye kotası verilmişti. Ancak teşkilatımızın yoğun çalışmasıyla bu sayı 16 bin 663’e çıkarıldı. Verilen kotanın yüzde 230’u anlamına geliyor.” dedi.

“KAMU YATIRIMLARINDA 9. SIRADAYIZ”

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, konuşmasının devamında Van’daki yatırımlara da değindi. Şehir Hastanesi başta olmak üzere birçok yatırımları kente kazandıklarını belirten Başkan Arvas, Çaldıran Çubuklu Barajı, Saray, Örenburç, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde yapımı devam eden ve bu yıl 2 gölet projesinde su tutulmaya başlandığını, diğer yatırımların ise devam ettiğini ayrıca gayrisafi milli hasıla sıralamasında 81 il arasında Van’ın alt sıralardan yükselerek son zamanlarda kamu yatırımları açısından 9’uncu sıraya yükseldiğini kaydetti.

“SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti’nin başarısının temelinde çalışmanın yattığını vurgulayan İl Başkanı Arvas, “AK Parti kurulduğu günden bu yana sahada olan, milletle birlikte yol yürüyen bir partidir. Bizler de Van teşkilatı olarak bundan sonra da aynı heyecan, samimiyet ve gayretle sahada olmaya devam edeceğiz. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız, milletvekillerimiz, teşkilat mensuplarımız ve sesimizi duyuran basın mensuplarına teşekkür ederiz.” dedi.