Özellikle mesai saatlerinin başlangıç ve bitimine denk gelen zaman dilimlerinde otobüs ve minibüslerde yer bulmak oldukça zor.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar ile akşam saatlerinde evine dönmeye çalışanlar, dolu araçlarda çoğu kez ayakta seyahat etmek zorunda kalıyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise yaşlılar, çocuklu aileler ve bebek arabası kullanan yolcular oluyor.

BAŞKAN TUĞRUL: “BU YOĞUNLUK TÜM DÜNYADA VAR”

Konuya ilişkin WanHaber’e açıklamalarda bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, yaşanan yoğunluğun sadece Van’a özel bir durum olmadığını söyledi.

Tuğrul yaptığı açıklamada; “Sabah 07.00–08.30, öğlen 12.00–13.30 ve akşam 16.00 sonrası araçlarımız dolu gidip boş dönüyor. Bu saatlerde minibüslerde ve otobüslerde ayakta yolculuk kaçınılmaz oluyor. Bu sadece bize özgü bir durum değil ülke genelinde metrobüslerde, tramvaylarda, minibüslerde aynı durum söz konusu. Hal böyle iken kentimizde bazı saatlerde doluluk olması gayet normal” dedi.

“TEK YÖNLÜ SEFER SİSTEMİ DE SIKINTI YARATIYOR”

Tuğrul ayrıca, Van’daki toplu taşıma sisteminin büyük oranda tek yönlü çalıştığını, bunun da yoğunluğu artıran bir başka neden olduğunu belirterek, “Araçlarımız sabah saatlerinde mahallelere boş gidiyor, dolu geliyor. Akşam saatlerinde ise tam tersi, şehir merkezinden mahallelere dolu gidip boş dönüyor. Bu dengesizlik sefer planlamasında büyük sıkıntı yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

“ARAÇ YETERLİ AMA YOLLAR YETERSİZ”

Tuğrul, toplu taşıma filosunun Van için yeterli olduğunu ancak yol altyapısının ve trafik düzenlemelerinin yetersizliğinin sistemin aksamasına neden olduğunu ifade etti. Tuğrul, “Yeter ki yol olsun, araçlarımız zamanında servis atabilsin. O zaman bu yoğunluklar çok daha rahat yönetilebilir. Araçlarımız trafiğe takıldığı için zamanında turu tamamlayamıyor ve gecikmeye neden oluyor. Örneğin bir araç 10 sefer yapması gerekirken 6-7 sefer yapıyor. Döngü yavaş olduğu için haliyle yoğunluğa da neden oluyor. Bazen bir araç ışıklara takıldığında 4 sefer ışıklar tamamlanıyor sonra araç o kavşaktan çıkabiliyor” dedi.