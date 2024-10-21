Sürücü Tutuklandı, Göçmenler Geri Gönderildi

Jandarma, düzensiz göçle mücadele adına yürüttüğü titiz çalışma neticesinde, bu gizli yolculuğu ortaya çıkardı.Tırın sürücüsü İ.Ç, gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi; yakalanan düzensiz göçmenler ise, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi Muradiye Kaymakamlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.