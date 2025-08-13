AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli Salonu'nda düzenlenen "Tarım ve Hayvancılık İstişare Toplantısı"na ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, tarım ve hayvancılıkla alakalı bütün bileşenleri bir araya getirerek kapsamlı bir toplantı organize ettiklerini söyledi.

Van'ın tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Arvas, "Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin sayılı illeri arasındayız. Kentimiz aynı zamanda 12 milyon 362 bin 254 dekar çayır mera alanı ile ülkemizin toplam mera varlığının yüzde 10'una sahiptir. 4 milyon 398 bin 764 dekar işlenen tarım alanı, 150 bin 269 büyükbaş hayvan, 3 milyon 373 bin 538 küçükbaş hayvan, 614 bin 999 kanatlı hayvan, 166 bin 937 arı kovanına sahip olan ilimiz, özellikle küçükbaş hayvan sayısı ile Türkiye'nin birinci ili konumundadır." diye konuştu.

Çubuklu Barajı'nda kazı çalışmalarının başladığını belirten Arvas, "Milletvekili olduğum dönemde de bu konuya büyük özen göstermiş, tarım sulamaları için baraj ve göletleri programa aldırmıştım. Şu an göletlerimizin birçoğunda kazmalar vurulmaya başlandı. Özellikle yoğun girişimlerimiz sonucunda yatırım planına alınan ve adeta yapılacağı bölgenin kurtuluşu olacak Çaldıran Çubuklu Barajı için de çalışmalar başladı. Çaldıran bölgesinde yaşayan tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin yıllardır beklediği Çubuklu Barajı tamamlanınca ekonomiye çok büyük katkı sunacak." ifadelerini kullandı.