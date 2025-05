Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak olan Artı Değer Van Spor FK, kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Van Sporlu taraftarlar, zorlu deplasman öncesi takıma moral vermek için tesislere gidecek.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçında sahasında konuk ettiği Çimentaş Elazığspor’u 4 -1 mağlup eden Artı Değer Van Spor FK 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda bu maçın rövanşına çıkacak. Rövanş maçı öncesi Elazığ cephesinden yapılan açıklamalarda gergin bir ortam oluşurken, Van Spor taraftarları takıma moral vermek için bugün tesislere gidecek ve takımın antrenmanını izleyerek destek verecek. Taraftarlar, tüm Vanlıları da tesislere çağırarak takıma destek vermeye davet etti.

Gölkentliler Taraftar Grubu, “Tesislere Akın Var” başlığıyla yayınladığı mesajda, “Büyük Vanspor taraftarı, bugün yapılacak idmanda takımımıza desteğe gidiyoruz! Bu zorlu süreçte hiçbir zaman Van halkının başını öne eğmeyen, aslanlar gibi sahada hakkını veren futbolcu kardeşlerimiz için saat 16.30'da Vanspor Şahabettin Özaslaner Tesisleri'nde buluşuyoruz. Tüm Van halkı, işini gücünü bırakıp tesislere akın ediyor! Haydi Van Bu Senin DaVAN!” ifadelerine yer verdi.

Taraftarlar, idmanda oyunculara moral vererek takımı rövanş maçına motive etmeyi hedefliyor.

GÖLKENTLİLER: “KONTENJAN HAKKIMIZI KULLANMAK İSTİYORUZ”

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 3. Tur ilk karşılaşmasının ardından Elazığ’da oynanacak rövanş maçı öncesi tehditvari söylemlerin ardından Gölkentliler Taraftarlar Grubu, Van Spor’a deplasmanda destek vermek istediğini de açıkladı.

Açıklamada; “Deplasman, her takımın ve her taraftarın en temel hakkıdır. Bizler de Elazığ'da oynanacak rövanş maçında, bize ayrılan 750 kişilik kontenjan hakkımızı kullanarak takımımızı orada, tribünde desteklemek istiyoruz. Ancak son günlerde bazı çevrelerce yürütülen algı çalışmaları ve yapılan manipülatif açıklamalar, “Vangölü Çocukları" için sadece trajikomik bir durum oluşturmaktadır. Taraftar grubumuz, bu tür söylemlere aldırmadan takımına her koşulda sahip çıkmaya devam edecektir.” denildi.

“YETKİLİLERE SESLENİYORUZ”

Gölkentliler tarafından yapılan paylaşımın devamında; “Buradan tüm yetkililere açık bir çağrıda bulunuyoruz! Ya bu yasağı kaldırır, bizleri deplasmanda takımımızla birlikte tribünde yer alırken görürsünüz ya da futbolcu kardeşlerimize ve teknik heyetimize yönelik olası herhangi bir saldırıda, sorumluluğun tamamen sizde olacağını peşinen kabul etmiş olursunuz…” ifadelerine yer verildi.