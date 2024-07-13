Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Van’ın iki ilçesine bağlı bazı mahallelerde bugün 12.00 – 19.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

VASKİ, bugün Van’ın bazı mahallelerinde zorunlu su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

VASKİ tarafından verilen bilgilere göre, su kesintisinden Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde yer alan Bostaniçi TOKİ, Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Kıratlı ve Hamurkesen Mahalleleri etkilenecek.

Yapılacak olan çalışmanın tamamlanmasının ardından şebekeye suyun 19.00 itibari ile verilmesi bekleniyor.