Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular önceki gün alınmaya başlandı. Başvurular kapsamında Van Kazım Karabekir (Maraş) Caddesi üzerinde yer alan Van Emlak Katılım Bankası önünde de yoğunluk oluşuyor.

Vatandaşlar, konut projesi kapsamında başvuru yapabilmek için uzun süre sıra bekliyor.

VAN’DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPILACAK?

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Van’a 6 bin 803 konut inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde olacak.

Bu kapsamda;

-Merkez ilçeler İpekyolu, Tuşba ve Edremit’te 3 bin 500 konut,

-Erciş’te 1.500,

-Gürpınar’da 250,

-Gevaş’ta 100,

-Çaldıran’da 300,

-Muradiye’de 300,

-Başkale’de 211,

-Özalp’ta 500,

-Saray’da 142 adet konut yapılacak. Böylece Van genelinde toplam 6 bin 803 konut inşa edilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ

Vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilecek sosyal konutlara başvurularını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular ise 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Yoğunluğun azaltılması amacıyla başvuru günleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlendi. Buna göre: 10 Kasım’da son rakamı “0” olan vatandaşlar, 11 Kasım’da “2”, 12 Kasım’da “4”, 13 Kasım’da “6” ve 14 Kasım’da “8” olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilecek.