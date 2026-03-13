Tüm yurtta olduğu gibi Van’da da Ramazan ayının son günleri ve bayram hazırlıkları sürüyor. Bayramı farklı şehirlerde aileleri ve sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar tatil planları yaparken, okulların ara tatili ve bayram tatilinin birleşmesiyle son günlerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle bayrama birkaç gün kala bilet satışlarında ciddi bir artış beklediklerini ifade ederken, son günlerde otobüsle seyahat etmeyi tercih edenlerin otogarda yoğunluk oluşturmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Ayrıca bayrama son birkaç gün kala gerek duyulması halinde otobüs firmalarının ek sefer düzenleyecekleri kaydedildi.

ÖZAYDIN: “GELİŞLERDE YOĞUNLUK VAR”

Vangölü Turizm firma yetkilisi Musa Özaydın, bu yıl yolcu hareketliliğinin önceki yıllara göre daha düşük olduğunu söyledi. Özaydın, gelişlerde hareketlilik olduğunu ancak gidişlerde aynı yoğunluğun yaşanmadığını belirtti.

“İRANLI YOLCU SAYISI DÜŞTÜ”

Özaydın, özellikle İran’dan gelen yolcu sayısında ciddi düşüş yaşandığını ifade ederek, “Bu sene durumlar biraz kritik. Gelişlerde hareketlilik var ama gidişlerde pek yok. İran’dan gelen yolcu sayısı ciddi şekilde azaldı. Önceden çok fazla yolcu gelirdi. Şimdi otogarda neredeyse kimse yok. İranlı yolcular otobüsleri çok kullanıyordu. Her gün çok sayıda yolcu gönderiyorduk. Ama şu an bu durum kesildi.” dedi.

Bayram sonrası ise dönüşlerin artacağını belirten Özaydın, “Bayrama giden ya da gelen vatandaşlar yaklaşık 5-10 gün kaldıktan sonra tekrar döner. Bu nedenle bayramdan sonra yaklaşık bir ay, bir buçuk ay yoğunluk yaşanır. Normalde günlük 42 seferimiz var, bayram döneminde bu sayı 50’nin üzerine çıkabiliyor.” ifadelerini kullandı.

TOPÇU: “VAN’A GELİŞLER DAHA FAZLA”

Kamil Koç Doğu Anadolu Bölgesi acente işletmecisi Murat Topçu ise bayram öncesi özellikle Van’a gelişlerde yoğunluk yaşandığını söyledi. Van’dan çıkışların çok az olduğunu dile getiren Topçu, “Bayram öncesi ve ara tatil nedeniyle hareketlilik başladı. Van’da genellikle bayramlarda gidiş çok olmuyor ve sakin geçiyor. Sadece gelişlerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Van’a gelişlerde ciddi bir talep var. Bu nedenle ek seferler koyduk.” dedi.

Günlük 10 sefer yaptıklarını belirten Topçu, yoğunluk başladığında günde 3-4 ilave sefer düzenleyeceklerini söyledi.

“İRANLI TURİST SAYISI AZALDI”

İran’da yaşanan gelişmelerin de yolcu hareketliliğini etkilediğini anlatan Topçu, İranlı yolcuların sayısının ciddi şekilde azaldığını söyleyerek, “Eskiden İran’dan hem turist hem de çalışmak için gelen çok sayıda insan vardı. Özellikle Ankara, İstanbul ve Eskişehir gibi şehirlere gidiyorlardı. Ancak şu anda İran’dan gelişler çok az. Daha çok ülkelerine geri dönmek isteyen kişiler geliyor.” dedi.

TAŞKIN: “BAYRAM SONRASI YOĞUNLUK BEKLİYORUZ”

Özlem Van Tur Otobüs firması yetkilisi Umut Taşkın da bayram öncesi özellikle Van’a gelişlerde yoğunluk yaşandığını kaydederek, “Gurbetçiler geliyor. Bayramdan sonra ise Van’dan çıkışlarda yoğunluk olur. Günlük ortalama 5 seferimiz var. Yoğunluğa göre ek seferler de düzenlenecek.” diye konuştu.