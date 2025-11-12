​Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Eylülde yıllık cari açığın 20,1 milyar dolar olduğunu belirten Şimşek, "Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğrudan yatırımlar son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı"

Şimşek, dış finansmana erişimdeki olumlu görünümün üçüncü çeyrekte de sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 oldu. Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın 9 ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Net doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artarak 4,3 milyar dolar oldu. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla, sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız."