Havayolu uçuş verileri açıklandı. Buna göre Türkiye genelinde faaliyet gösteren havalimanları, 2025 yılının ilk 10 ayında toplam 211 milyon 240 bin 360 yolcuya hizmet verdi ve bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 oranında bir artışa işaret ediyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan havayolu verilerine göre, Ekim ayına bakıldığında ise iç hatlarda 88 bin 182, dış hatlarda ise 92 bin 44 uçağın iniş-kalkış yaptığı kaydedildi. Üst geçişler de dahil edildiğinde toplam uçak trafiği 232 bin 636 olarak gerçekleşti. Yine aynı ay içerisinde iç hatlarda 8 milyon 911 bin 500, dış hatlarda ise 14 milyon 915 bin 851 yolcuya hizmet sunulurken, direkt transit yolcuların da eklenmesiyle birlikte toplam yolcu sayısı 23 milyon 842 bin 682’ye ulaştı.

Ocak-Ekim dönemi genelinde ise iç hatlarda 834 bin 934, dış hatlarda 803 bin 738 uçağın iniş-kalkış yaptığı kayda geçti; üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği ise 2 milyon 121 bin 141 olarak bildirildi. Bu dönemde iç hatlarda 85 milyon 495 bin 784, dış hatlarda ise 125 milyon 615 bin 590 yolcu taşındı.

MUŞ VE AĞRI HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK ARTTI

DHMİ verilerine göre, 2005 yılı Eylül ayında Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tadilat çalışmaları nedeniyle Muş ve Ağrı havalimanlarında, özellikle Van'dan yönlendirilen yolcuların etkisiyle belirgin bir yolcu artışı yaşanmıştı. Bu durum, Ekim ayında da benzer bir etki yaratarak her iki havalimanının yolcu trafiğini önemli ölçüde yükseltti.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı, 2025 yılı Ağustos ayında 35 bin 910 yolcu ağırlamışken, Eylül ayında Van'dan gelen ve giden yolcuların da katkısıyla bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 41,1 artış göstererek 50 bin 696 yolcuya ulaşmıştı. Ekim ayında ise bu rakam 43 bin 491 yolcuya gerilemiş olsa da, bir önceki yılın aynı dönemi olan Ekim 2024'teki 24 bin 606 yolcu sayısına kıyasla yaklaşık yüzde 76,7'lik bir artış kaydetti.

Muş Sultan Alparslan Havalimanı ise 2025 yılı Ağustos ayında 56 bin 858 yolcu hizmet verirken, Eylül ayında Van kaynaklı yolcu akışının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 45,5 oranında artarak 82 bin 722 yolcuya yükselmişti. Ekim ayında bu sayı, Van'dan yönlendirilen yolcuların devam eden etkisiyle 84 bin 917'ye çıkmış ve geçen yılın aynı dönemi olan Ekim 2024'teki 40 bin 62 yolcu rakamına göre yaklaşık yüzde 111,9'luk bir artış gösterdi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nın tadilata girmesi üzerine, havayoluyla seyahat etmek isteyen yolcular Van'dan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ile Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nı alternatif güzergâh olarak tercih etti. 17 Kasım itibarıyla yeniden uçuşlara açılacak olan Van Ferit Melen Havalimanı'nda ise normal dönemde aylık en az 100 binin üzerinde yolcu trafiği yaşanıyor.