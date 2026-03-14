Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü bugün bölge illeri ile birlikte Van’ın güney ilçeleri için aralıklı olmak üzere kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, çığ tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların Hakkari, Muş, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde aralıklı olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Van’da önümüzdeki birkaç gün de kar ve karışık yağmur ile kar yağışı beklendiği aktarıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yağışlara ilişkin yapılan uyarıda; “Kuvvetli yağışlarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji çığ tehlikesi için de uyarısını yineledi. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı