Akşam saatlerine doğru bastıran şiddetli yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerine ve bina girişlerine sığındı. Yer yer doluya dönüşen yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlatırken, meteoroloji yetkilileri vatandaşları muhtemel sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.