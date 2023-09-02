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Van'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış, birçok bölgede su taşkınlarına neden olmuştu. İpekyolu ilçesine bağlı Sarmaç, Yenimahalle, Sönmez Sokak, Bostaniçi, Huzur Sokak, Karakoç, Karşıyaka mahallelerinde su baskınları yaşanırken, birçok ev ve dükkân su içinde kalmıştı.

İlçede etkili olan selle birlikte gelen balçık sokakları çamur içinde bıraktı. İpekyolu ilçesine bağlı Yenimahalle ve Karşıyaka mahallesinde de birçok sokak çamur içinde kalırken, vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor. Yenimahalle ve Karşıyaka'da ikamet eden vatandaşlar, belediyeye çağrıda bulunarak sokakların biran önce çamurdan arındırılmasını istedi.

Van bölge gazetesi