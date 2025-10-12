Doğalgazın mevcut olduğu mahallelerde bu durum çok hissedilmese de, odun ve kömürle ısınan vatandaşların telaşı başladı. Havalar soğudukça vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise kömür ve odun fiyatları geliyor.

Döviz kuru üzerinden ithal edilen kömürün fiyatı, dövizdeki artışla birlikte her yıl yükseliyor. Artışların yüksek oranda olması özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Dar gelirli aileler, kışlık ihtiyaçlarını karşılamada zorlanırken artan fiyatlar nedeniyle kışı nasıl daha ekonomik geçireceklerinin hesabını yapıyor.

Kömür fiyatları hakkında WanHaber’e açıklamalarda bulunan Van Oduncular ve Kömürcüler Kooperatifi Başkanı Hacı Fehim Yakut, fiyatlardaki artışın döviz kaynaklı olduğunu belirtti.

“KÖMÜR FİYATLARI HER YIL ARTIYOR”

Yakut, “Ülkemize döviz kuru üzerinden kömür getirildiği için maalesef her yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatlarda artış yaşandı. Üzerine bir de nakliye ücreti eklenince maliyetler daha da artıyor. Önceden akaryakıt fiyatları uygun olduğu için şehir içinde ücretsiz dağıtım yapabiliyorduk, ancak son dönemde akaryakıt zamları nedeniyle nakliye ücreti almak zorunda kaldık.” dedi.

Kömür fiyatlarının kalitesine göre değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Yakut, 2025 yılı 1 ton fiyatlarını şöyle açıkladı;

-Ukrayna Portakal kömür (1. kalite): 15.500 TL

-Ukrayna Portakal kömür (2. kalite): 13.000 TL

-Ukrayna Limon kömür (1. kalite): 14.000 TL

-Ukrayna Limon kömür (2. kalite): 12.000 TL

-Yerli Şırnak kömürü (1. kalite): 6.500 TL

-Yerli Şırnak kömürü (2. kalite): 5.500 TL

-Düşük kalite Şırnak kömürü: 4.000 TL civarında

-Meşe odunu: 9.000 TL

-Kavak odun: 6.500 TL

Yakut, Şırnak kömürünün fiyatının çıkarıldığı ocağa göre değişiklik gösterdiğini de sözlerine ekledi.