Hava sıcaklıkların düşmesiyle beraber Van Sobacılar Çarşısı’nda sobacı esnafının kış hazırlıkları başladı.

Sobalarını yeniletmek isteyen veya tamir ettirmeye getiren vatandaşların yanı sıra kış mevsiminin en çok tercih edilen ısınma araçlarından biri olan sobalar; kovalı, fırınlı, tuğlalı, turbo çeşitleri ile sobacılarda satılmaya başlandı.

SOBA FİYATLARI

Kış mevsiminin etkisini yavaş yavaş hissettirmesi ile beraber çalışmaların arttığını ifade eden sobacı esnafı Metin Akça, “Soba fiyatları çeşidine göre değişkenlik gösteriyor. Genel anlamda vatandaşlar eski sobalarını tamirata getiriyorlar, sıfır turbo sobaların fiyatları yüksek olduğu için çok tercih edilmiyor. Kova sobaların ortalama fiyatı bin 500 liradan başlıyor, 6 bin liraya kadar var. Tadilata getirilen turbo sobaların masrafı 3 bini dahi bulabiliyor. Turbo soba ücretleri 10 bin liradan 30 bin liraya kadar olabiliyor.” ifadelerine yer verdi.

Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşların kış hazırlıklarına daha erken başladığını ifade eden Metin Akça, yoğun bir dönem yaşadıklarını belirterek, “Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar kış hazırlıklarına her zaman daha erken başlıyorlar. Şu an vatandaşlarımızın taleplerine uygun soba üretimleri yapıyoruz, yine aynı şekilde eski sobaların tadilatlarını yapmaya çalışıyoruz. Fiyatlar sürekli artıyor, maliyetler arttıkça tabii soba fiyatları da tamiratların ücretleri de aynı oranda artış gösteriyor. Şu an satışlarımız artmış durumda ama fiyatlardan memnun olmayan vatandaşlarımız da oluyor.” şeklinde konuştu.