İpekyolu Belediyesince dün gece saatlerinde başlatılan kaldırım yenileme çalışmalarının aslında beton yama çalışması olduğu ortaya çıktı. Sanat Sokağı’na estetikten uzak dökülen beton ise sabah başlayan sağanak yağışla birlikte şekil değiştirdi.

Meteorolojiden yapılan uyarıları dikkate almayan İpekyolu Belediyesi, gelen tepkilere karşı alelacele başlattığı beton dökme çalışması tepki çekti. Kırılan parke taşlarının yerine beton dökülmesi ayrı, yağmurdan önce yapılması ise ayrı eleştiri aldı.

YAĞMUR ALTINDA BETON, AYAK İZLERİ VE İSİMLER!

Sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle betonlar yer yer dağıldı, çirkin bir görüntü ortaya çıktı. Dökülen betonun kuruması beklenmeden vatandaşların geçişine açılması da ayrı bir soruna yol açtı.

Sokağın dört bir yanında ayak izleri ve üzerine yazılan isimler dikkat çekti.

Vatandaşlar, yapılan işin ciddiyetsiz olduğunu belirterek belediyeye tepki gösterdi.

Özellikle sosyal medyada çok sayıda vatandaş uygulamayı eleştirdi. Yağışlı havada beton dökülmesine anlam verilemezken, estetikten uzak yama çalışmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Yetkililerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.