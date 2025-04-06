İnişli çıkışlı bir sezon geçiren temsilcimiz, bugün Bucaspor 1928 karşısında önemli bir maça çıkacak. 

Artı Değer Van Spor FK, bugün oynayacağı karşılaşmayı kazanarak play-off yolunda taraftarı karşısında güven tazelemek istiyor.  

KARŞILAŞMA SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Artı Değer Van Spor FK - Bucaspor 1928 karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu.

Karşılaşma Van TV ekranlarından canlı olarak spor severlere ulaştırılacak.

Mücadele saat 15.00’te başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

Kaynak: WanHaber / Mecnun Çali