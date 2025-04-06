Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sürekli İzlem Merkezi (SİM), Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) ve GAİA Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi tarafından açıklanan verilerde partikül madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), sıcaklık, basınç, nem ve rüzgar oranları verildi.

Açıklanan raporda, Van’ın hava kalitesinin son dönemde 45 endeks değeriyle "iyi" kategorisinde yer aldığı vurgulandı. Raporda, partikül madde (PM10) konsantrasyonu 45 mikrogram metreküp (µg/m³), kükürt dioksit (SO2) seviyesi ise 5 µg/m³ olarak ölçüldü.

NEM ORANI YÜZDE 65 DÜZEYİNDE

Ortalama hava durumu verilerine göre, sıcaklık 1 ile 13 derece arasında değişiklik gösterirken, genellikle 7 derece dolaylarında sabitlendi. Atmosfer basıncı 1015 hetropaskal (hPa), nem oranı yüzde 65 düzeyinde tespit edilirken, rüzgar hızı ise saatte 3 metre olarak kaydedildi.

Açıklanan rapora göre Van’ın havası temiz çıkarken kirletici maddeler az, hava durumu da sakin ve normal olarak bildirildi.