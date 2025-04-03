Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dur demek için "Yeşil Dönüşüm ve Karbon Ayakizi" projesi kapsamında girişimcilere fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Van Valiliği tarafından desteklenen proje ile ağaç dikimine yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan İŞGEM, bu adımla hem doğayı korumayı hem de geleceği yeşillendirmeyi hedefliyor.

500 adet meyve fidanı dağıtımı yaptığını bildiren İŞGEM, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hızla tüketmek için adeta yarıştığımız bu dünyada, gelecek nesillerin de sağlıklı ve yaşanabilir bir dünyada hayatlarını sürdürebilmeleri sorumluluğuyla, Van İŞGEM olarak başlattığımız ‘Yeşil Dönüşüm ve Karbon Ayakizi’ çalışmalarımıza, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir etken olan ağaç dikimi konusunda farkındalık oluşturmak için Van Valiliği’nin destekleriyle girişimcilerimize 500 adet meyve fidanı dağıttık.”