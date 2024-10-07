Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava tahmin durumunu yayımladı. Meteoroloji, yarın (08.10.2024) Van’ın 13 ilçesi için gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.
Van’da bugün hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Tahminlere göre yarından sonra yağışlar yeniden kenti terk edecek.
Van’da bugün ve yarın beklenen hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray;
07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale;
07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran;
07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak;
07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit;
07 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş;
07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş;
07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar;
07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
İpekyolu;
07 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye;
07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp;
07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray;
07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba;
07 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı