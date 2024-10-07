Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava tahmin durumunu yayımladı. Meteoroloji, yarın (08.10.2024) Van’ın 13 ilçesi için gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.

Van’da bugün hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Tahminlere göre yarından sonra yağışlar yeniden kenti terk edecek.

Van’da bugün ve yarın beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

 Bahçesaray;

07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu 

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale;

07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu 

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 

Çaldıran;

07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 

Çatak;

07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu 

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 

Edremit;

07 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu 

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu 

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş;

07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

İpekyolu;

07 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp;

07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray;

07 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba;

07 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

08 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk