Meteorolojik tahminlere göre bugün ve yarın çok bulutlu bir havanın hakim olacağı Van'a cumartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Tahminlere göre Van'da bugün çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Cumartesi günü ise bazı ilçelerde karla karışık yağmur, bazı ilçelerde ise yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bu arada Van ve bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Uyarıda: "Bölgemizde akşam saatlerine kadar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esen rüzgarın Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde etkili olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, çatı uçması soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

VAN İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ ŞU ŞEKİLDE: