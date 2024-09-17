Tahmini hava durumu verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülürken, Van’ın kuzey ve doğu yönlerinde yer alan 6 ilçesinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıkların ortalama 5 ila 8 derece arası düşmesi beklenirken, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Van’da rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre yarından itibaren Van genelinde yağışların beklendiği ve paralelinde hava sıcaklıklarının da düşmesinin öngörüldüğü görülüyor.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 10/27 C

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10/22 C

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10/23 C

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 10/28 C

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 11/24 C

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11/25 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 10/25 C

Gürpınar: Parçalı bulutlu 8/28 C

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 11/24 C

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14/26 C

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8/24 C

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11/24 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 11/24 C