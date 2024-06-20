Sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar ise ağaç gölgeleri başta olmak üzere sahil kenarları veya serin alanlara akın ediyor.

Yayımladığı tahmini hava durumu verilerine göre sıcaklıkların daha da artacağını açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Uzmanlar ise ısınan havalara karşı vatandaşları; sıcaklıkların en yoğun hissedildiği ve güneşin dik açılarla vurduğu öğlen 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Van’da ilçe ilçe hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 13/34 C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu (Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı) 14/26 C

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 9/27 C

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 10/34 C

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 12/29 C

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 13/29 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 12/29 C

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 12/32 C

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 12/29 C

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 12/30 C

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 6/29 C

Saray: Parçalı ve az bulutlu 11/28 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 12/29 C