Van’da sıcak hava etkisini kaybediyor. Gündüz saatlerinde özellikle merkez ilçelerde hava sıcaklıkları bugün ve yarın 27 derece olarak beklenirken, ardından 25 ve sonra da 23 dereceye düşecek. Van’da akşam saatlerinde ise serin havalar dışarıda üşütmeye başladı.
Bir süre önce hava sıcaklıklarının 30 derecenin üstünde seyrettiği Van’da şu sıralar sıcaklıklar 30 derecenin altında kalıyor. Meteorolojik tahminlere göre Van’da 27 derecede seyreden hava sıcaklıkları önce 25 derecelere ardından 23 derecelere düşecek. Akşam saatlerinde ise hava serin hava etkisini göstermeye başladı.
İşte Van’da 5 günlük tahmini hava durumu;
İpekyolu:
08 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu 12 / 27
09 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 12 / 27
10 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu 10 / 25
11 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 11 / 25
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 10 / 23
Tuşba:
08 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu 12 / 27
09 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 12 / 27
10 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu 10 / 25
11 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 11 / 25
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 10 / 23
Edremit:
08 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu 12 / 27
09 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 12 / 27
10 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu 10 / 25
11 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 11 / 25
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 10 / 23
Bahçesaray:
08 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 11 / 30
09 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 30
10 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu 9 / 29
11 Eylül Perşembe: Çok bulutlu 10 / 28
12 Eylül Cuma: Çok bulutlu 10 / 27
Başkale:
08 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 11 / 26
09 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 25
10 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu 10 / 26
11 Eylül Perşembe: Çok bulutlu 11 / 25
12 Eylül Cuma: Çok bulutlu 10 / 24
Çaldıran:
08 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 10 / 26
09 Eylül Salı: Az bulutlu 10 / 27
10 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu 8 / 26
11 Eylül Perşembe: Çok bulutlu 7 / 24
12 Eylül Cuma: Çok bulutlu 6 / 22
Çatak:
08 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 9 / 31
09 Eylül Salı: Az bulutlu 10 / 31
10 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu 7 / 30
11 Eylül Perşembe: Çok bulutlu 7 / 30
12 Eylül Cuma: Çok bulutlu 8 / 29
Erciş:
08 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 11 / 28
09 Eylül Salı: Az bulutlu 12 / 29
10 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu 10 / 27
11 Eylül Perşembe: Çok bulutlu 10 / 27
12 Eylül Cuma: Çok bulutlu 9 / 25
Gevaş:
08 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 11 / 28
09 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 28
10 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu 10 / 26
11 Eylül Perşembe: Çok bulutlu 12 / 25
12 Eylül Cuma: Çok bulutlu 10 / 23
Gürpınar:
08 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 9 / 30
09 Eylül Salı: Az bulutlu 10 / 31
10 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu 8 / 28
11 Eylül Perşembe: Çok bulutlu 9 / 28
12 Eylül Cuma: Çok bulutlu 10 / 26
Muradiye:
08 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 14 / 28
09 Eylül Salı: Az bulutlu 15 / 29
10 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu 13 / 27
11 Eylül Perşembe: Çok bulutlu 14 / 27
12 Eylül Cuma: Çok bulutlu 13 / 25
Özalp:
08 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 8 / 27
09 Eylül Salı: Az bulutlu 9 / 29
10 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu 10 / 27
11 Eylül Perşembe: Çok bulutlu 9 / 25
12 Eylül Cuma: Çok bulutlu 8 / 24
Saray:
08 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 10 / 27
09 Eylül Salı: Az bulutlu 10 / 28
10 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu 11 / 27
11 Eylül Perşembe: Çok bulutlu 9 / 25
12 Eylül Cuma: Çok bulutlu 9 / 24