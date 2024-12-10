Ağırlıklı olarak hediyelik eşyaların satıldığı Büyük Rus Pazarında yöresel ürünlerin yanında el işçiliği ile işlenmiş hat ve kaligrafik eşyalar da yer alıyor.

Savatlı gümüş, Kil Minekari, Bakır Minekari, Hatemkari, Zirhaki, hat sanatı gibi çeşitli el emeği sanat ürünlerinin satıldığı Pazar, Van’da yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden biri.

MUHAMMED TUCİ: VAN’IN KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN ÖRNEKLER GÖRMEK MÜMKÜN

Pazar esnaflarından Hat Sanatçısı Muhammed Tuci, “Hat sanatı, kaligrafi gibi çeşitli el sanatları ürünler yapıyoruz. Geleneksel olarak kültürümüzü yansıtan ürünlerin yanı sıra Fars kültürünün etkisinin ağırlıklı olduğu birçok sanatsal ürün yapıyoruz. Aynı zamanda satışlarını da gerçekleştiriyoruz. Satılan ürünlerin de kıymetli olması neticesinde turistlerin sevdiği ve ilgi duyduğu bir yer burası.” ifadelerini kullandı.

Kıymetli pek çok el ürününün bulunduğu Rus Pazarında Van’ın kültürünü yansıtan önemli örneklerin de satıldığına değinen Hat Sanatçısı Tuci, “Hem yurtdışından hem de yurtiçinden getirdiğimiz, farklı kültürleri de yansıtan, burada da yoğun ilgi gören çeşitli sanatsal ürünler teşhir ediliyor. Savatlı gümüş, Kil Minekari, Bakır Minekari, Hatemkari, Zirhaki, hat sanatı gibi ciddi emek isteyen ürünlerimiz çok seviliyor. Burada Van’ın kültürünü yansıtan güzel örnekler görmek mümkün. El dokuma kilimler, Urartu geleneğini yansıtan dekoratifler, kadim bir geleneğin en önemli sanat işçiliklerinden biri olan Savatlı gümüş işçiliği, yöresel ürünler, kumaşlar ve benzeri örnekleri de görmek mümkün.” dedi.

KEZBAN ÖZBEN GÜLER: EMEĞİMİZİN DEĞER GÖRMESİ ÇOK KIYMETLİ

Van’da yaşayan 62 yaşında Geleneksel El Sanatları Uzmanı Kezban Özben Güler de, “El ürünleri doğal taş tespihler, bileklikler, takılar, dekoratif amaçlı kullanılan eşyalar gibi çeşitli ürünler yapıyorum. Yaptığım el emeği ürünler burada vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. Rus Pazarında tarihi sembollere de yeni nesil ürünlere de ulaşmak mümkün, gelen tüm müşterilerin zevklerine göre ürünlerin bulunduğu bir yer. El emeği ürünlerin ilgi görüyor olması bizler için de bu işi daha zevkli kılıyor.” şeklinde konuşarak yaptığı el emeği takılar ve eşyalarla ilgili bilgi verdi.