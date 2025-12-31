Geçtiğimiz aylarda Türkiye genelinde birçok ilde büyükbaş hayvanlarda Şap SAT-1 hastalığı görülmesi üzerine, geçici tedbir olarak canlı hayvan pazarları kapatılmıştı. Yapılan yoğun aşılama çalışmaları sonucunda Van’da Kasım ayında hayvan pazarı yeniden açılmıştı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yıllık bazda planlanan ve yıl boyunca uygulanan aşılama verilerini WanHaber’le paylaştı.

Paylaşılan verilere göre; Anthrax (Şarbon) hastalığı için yıllık 2 bin 700 aşı hedeflenirken, yıl sonunda 60 bin 872 aşı uygulandı. Lumpy Skin Disease (Sığır Çiçeği – Yumrulu Deri Hastalığı) yıllık aşı programında yer almamasına rağmen 391 aşı yapıldı. Sığır Brusellozu için 90 bin 760 aşı planlandı, yıl sonunda ise 65 bin 215 aşı gerçekleştirildi. Şap grubu için yıllık planlanan aşı sayısı 261 bin 240 olurken, yıl sonuna kadar toplam 358 bin 484 aşı uygulandı. Böylece yıl içerisinde Şap SAT-1 hastalığı görülmesine rağmen, bazı hayvanlara birden fazla aşı uygulandı.

“KARANTİNA SÜRECİNİ KAYIPSIZ ATLATTIK”

WanHaber’e konuşan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, karantina sürecinin başarılı bir şekilde yönetildiğini belirterek, “Karantina sürecini başarılı bir şekilde atlattık. Kentte hastalığın görüldüğü bölgelerde yoğun bir aşılama çalışması yürüttük. Aşılamalarımız halen devam ediyor. Sevindirici tarafı, hiçbir ölüm vakasının bildirilmemiş olması. Çok şükür, kayıpsız ve hasarsız atlattık.” dedi.

Veteriner hekim sayısının merkezde fazla olmasının büyük bir avantaj sağladığını vurgulayan Şişman, “Merkezdeki veteriner hekim sayımızın fazla olması bize ciddi avantaj sağladı. Hızlı bir şekilde aşılama çalışmalarını tamamladık ve süreci rahat geçirdik.” ifadelerini kullandı.

“ŞAPTAN TEK BİR ÖLÜM BİLDİRİMİ YOK”

Kent genelinde herhangi bir hayvan kaybı bildirilmediğini dile getiren Şişman, “İlçe müdürlüklerimiz, kaymakamlıklar, CİMER, TARSİM dahil hiçbir kanaldan şap hastalığına bağlı ölüm bildirimi almadık. Bildirilmiş tek bir ölüm vakamız yok. En sevindirici tarafı da bu. Vahşi doğa kaynaklı kuduz vakalarımız var. Çatak ilçesinde şarbon vakası görülmüştü, onu da kontrol altına aldık.” diye konuştu.