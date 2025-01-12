Van’da sağlık müdürleri ve sağlık personellerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Düzenlenen eğitimle; birinci basamak sağlık hizmetleri çalışanlarının, temel halk sağlığı yaklaşımlarının geliştirilmesi, güncel halk sağlığı hizmetleri konuları hakkında bilgilerinin ve iş motivasyonlarının artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.
Eğitimde, toplum sağlığına yapılacak hizmetlerin geliştirilip güçlendirilerek toplum sağlık düzeylerinin daha üst seviyelere çıkarılmasının amaçlandığı da vurgulandı.
Eğitim sonunda sağlık personellerine katılım belgeleri verildi.
Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin