Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 463 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 193 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, toplam ölü sayısına ihbar ve kayıp şahıslar dosyasını takip eden adalet komisyonu tarafından öldüklerine dair işlemleri tamamlanan ve onaylanan 499 kişinin eklendiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının da 109 bin 571'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde bulunan bir evi bombaladı, saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde "Tafiş" ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu da bir Filistinli öldü, saldırıda yaralananlar oldu.

İsrail ordusuna ait tanklar da gece boyunca Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki bölgeleri bombalamaya devam ederken, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısına da yoğun ateş açtı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ablukası nedeniyle onlarca itfaiye ve kurtarma aracı devre dışı kaldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başta Gazze kent merkezi ve Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kentlerde birçok itfaiye ve kurtarma aracı gerekli bakım parçaları ve ekipmanın bulunmaması nedeniyle çalışamaz halde." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun devam eden saldırılarında araçların minimum bakım gereksinimlerini karşılayan ekipman, cihaz ve tamir parçalarının çoğunu imha ettiği vurgulanan açıklamada, aynı zamanda sivil savunma ekipmanları için ayrılan stokun da yok edildiği belirtildi.

Gazze genelinde hizmetlerinin durabileceği uyarısı

Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in sivil savunma ekiplerine yakıt temini ve araçların tamiri için gerekli parçaların ulaştırılmasını engelleme politikası izlediğini belirterek, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze Şeridi genelinde insani faaliyetlerin hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle yaşanan bu krizin daha da büyümemesi adına uluslararası ve bölgesel insani yardım kuruluşlarına, ekipman ve bakım parçalarının yanı sıra gerekli yakıtın acilen Gazze Şeridi'ne ulaştırılması çağrısında bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsani hizmetlerin etkisiz hale getirilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki tüm kentlerde hizmet dışı kalmasını duyurmaya çok yakın olduğumuz konusunda uyarıyoruz. Bu da Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,4 milyon vatandaşın insani müdahalelerden mahrum kalması anlamına geliyor."

Sivil Savunma Müdürlüğü, 23 Ekim 2024'te İsrail'in defalarca araçlarını ve mürettebatını hedef alması, bazılarını öldürmesi ve bazılarını alıkoyması nedeniyle kuzey kentlerindeki çalışmalarını tamamen durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.