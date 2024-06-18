Bayramlaşmaya Vali Ozan Balcı, Milletvekillleri, Vali Yardımcıları, Askeri Erkan, Kaymakamlar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ozan Balcı, Uygulama Oteli bahçesine kurulan masaları tek tek dolaşarak programa katılanların bayramını kutlayarak hasbihal etti.

Bayramlaşmaya aileleriyle birlikte gelen çocuklara da kitap hediye eden Vali Balcı, vatandaşların taleplerini de dinleyerek fotoğraf çektirdi.