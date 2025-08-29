Sahilkent Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren, ortopedik, zihinsel ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle yüzde 98 engelli raporu bulunan Tanın'ın hayatı, Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelinin saha çalışmaları sırasında kendisiyle tanışmasıyla değişti.

Vefa Destek Projesi kapsamında destek verilen, ev temizliği yapılan ve yardımda bulunulan Tanın, vakıf personelinin yönlendirmesiyle Kaymakamlık bünyesindeki psikologlarla görüştürüldü.

Bu sayede yaşadığı sıkıntıları paylaşma imkanı bulan Tanın, sanata olan ilgisini öğrenen doktorların yönlendirmesiyle resim çizmeye başladı.

Kaymakamlığın malzeme desteği verdiği Tanın, kısa sürede kendini geliştirerek 155 karakalem ve manzara resimleri yaptı.

Çizimleriyle evinin duvarlarını süsleyen Tanın, resim tutkusu sayesinde psikolojik olarak kendini daha iyi hissetmeye ve toplumsal hayata daha çok katılmaya başladı.

Şimdi en büyük hayali olan resim sergisi açmak için çalışmalarını sürdüren Tanın, kendisine her zaman destek olan Kaymakam Murat Karaloğlu'na yaptığı karakalem portre resmini hediye etti.

"Resim çizerken daha huzurlu oluyorum"

Tanın, AA muhabirine, 3 yıldır yalnız yaşadığını, bunu hissetmemek için daha önce yürüyüş yaptığını, vakıf personeli sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Görevlilerin yönlendirmesiyle resim çizimine başladığını anlatan Tanın, "Uğraşımız olsun, zamanımız geçsin diye bizi resim çizme işine sevk ettiler. Önceleri açık kalp ameliyatı geçirdim. Daha sonra ailem beni terk edince bunalıma girdim, travma geçirdim. Bu gelişmeler nedeniyle daha da rahatsızlandım. Unutkanlığım arttı. Her şeyi unutmaya başladım. Bir yere gidip gelirken zorlanmaya başladım." dedi.

Psikolojik olarak da kendini iyi hissetmediğini, zor zamanlardan geçtiğini belirten Tanın, şunları kaydetti:

"Şimdi müdürlerimiz ve Kaymakamlığımızın desteğiyle resim çizmeye başladım. Resim çizerken dertlerimi, psikolojik sorunlarımı unutmaya başladım. Hastalıklarımızı biraz daha arka plana ittik. Kendimizi geliştirmek biraz zamanımızı aldı. Şimdi resim yaparken birçok şeyi unutuyorum. Resim çizimiyle uğraşırken zamanım da geçmiş oluyor. Yalnızlık çok zor çünkü bazen 2-3 gün hiç konuşmadığımız anlar oluyor ama evde bir resim çizimi yaptığım zaman her şeyi unutuyorum. Biraz ferahlıyorum, daha huzurlu oluyorum. Birçok dertten kurtulup yalnızlığımızı da o resimlerde paylaştık."

Kaymakamlık bünyesindeki ekiplerin evinin temizliğini yaptığını, günlük yemek getirdiğini dile getiren Tanın, "Bize her konuda yardımcı oluyorlar. Doktora götürüyorlar. Eğer gidemeyecek durumda olsak ilaçlarımızı aldırıyorlar. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Resim çizmek çocukluk hayalimdi. Şimdi biz resim sergisi açacağımız için mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yaşlıya, engelliye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Resim çizmeye başladığımda aklıma ilk onun resmini çizmek geldi. Memleketimize gelirse kendisine hediye etmek istiyorum." diye konuştu.