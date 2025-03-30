11 ayın sultanı Ramazan ayının tamamlanmasıyla beraber Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor.
Heyecanla kutlanan Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar Van’da açık olacak ekmek fırınlarını araştırıyor.
3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı’nın ilk gününde açık olacak fırınlar belli oldu. Bayramın ilk gününde 24 ekmek fırını hizmet verecek.
İşte Van’da Ramazan Bayramı’nın 1. gününde açık olacak nöbetçi fırınlar;
- Mis Tarım Unlu Mamulleri (Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Camii Yanı)
- Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (Şerefiye Mahallesi)
- Göktat Ekmek Fabrikası (Bostaniçi Dötyol Kavşağı)
- Başit Ekmek Fırını (Şabaniye Mahallesi Şabaniye Caddesi)
- Mirzaoğlu Ekmek Fırını (Hacıbekir Caddesi Sebze Hali Karşısı)
- Saray Fırın (Karşıyaka Beşyol)
-Ünseli Dünya Unlu Mamulleri (İskele Caddesi Ali Paşa Mahallesi)
-Köylüm Ekmek Fabrikası (İstasyon Mahallesi)
-Dural Taş Ekmek (Serhat Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Hayat Hastanesi yanı)
-İstanbul Ekmek Fırını (Vali Mithatbey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi)
-İstanbul Ekmek Fırını (Ali Paşa Mahallesi)
-Kervan Taş Ekmek (İkinisan Kavşağı Van Avm Yanı)
-Şafak Fırını (Şafak Mahallesi)
-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (İskele İkinisan Polis Evi Karşısı)
-Han Taş Ekmek (Ezberciler Arkası)
-Efe Taş Ekmek (Alipaşa Caddesi Roka Market Yanı)
-Ünseli Trabzon 3 (Erciş Yolu Üzeri)
-Kardeşler Ekmek Fabrikası (İskele Caddesi)
-Haktan Unlu Mamulleri (Erciş Yolu Üzeri Shell Petrol)
-Yusufoğlu Ekmek Fabrikası (Çohaz Petrol Yanı)
-Soner Usta Unlu Mamulleri (Terzioğlu Mahallesi)
-Elif Unlu Mamulleri (Gölbaşı Caddesi)
-Kiler Taş Ekmek (Yeni Mah. Yolu Üzeri)
-Van Gölü Ekmek Fabrikası (İskele Caddesi)