11 ayın sultanı Ramazan ayının tamamlanmasıyla beraber Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Heyecanla kutlanan Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar Van’da açık olacak ekmek fırınlarını araştırıyor.

3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı’nın ilk gününde açık olacak fırınlar belli oldu. Bayramın ilk gününde 24 ekmek fırını hizmet verecek.

İşte Van’da Ramazan Bayramı’nın 1. gününde açık olacak nöbetçi fırınlar;

- Mis Tarım Unlu Mamulleri (Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Camii Yanı)

- Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (Şerefiye Mahallesi)

- Göktat Ekmek Fabrikası (Bostaniçi Dötyol Kavşağı)

- Başit Ekmek Fırını (Şabaniye Mahallesi Şabaniye Caddesi)

- Mirzaoğlu Ekmek Fırını (Hacıbekir Caddesi Sebze Hali Karşısı)

- Saray Fırın (Karşıyaka Beşyol)

-Ünseli Dünya Unlu Mamulleri (İskele Caddesi Ali Paşa Mahallesi)

-Köylüm Ekmek Fabrikası (İstasyon Mahallesi)

-Dural Taş Ekmek (Serhat Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Hayat Hastanesi yanı)

-İstanbul Ekmek Fırını (Vali Mithatbey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi)

-İstanbul Ekmek Fırını (Ali Paşa Mahallesi)

-Kervan Taş Ekmek (İkinisan Kavşağı Van Avm Yanı)

-Şafak Fırını (Şafak Mahallesi)

-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (İskele İkinisan Polis Evi Karşısı)

-Han Taş Ekmek (Ezberciler Arkası)

-Efe Taş Ekmek (Alipaşa Caddesi Roka Market Yanı)

-Ünseli Trabzon 3 (Erciş Yolu Üzeri)

-Kardeşler Ekmek Fabrikası (İskele Caddesi)

-Haktan Unlu Mamulleri (Erciş Yolu Üzeri Shell Petrol)

-Yusufoğlu Ekmek Fabrikası (Çohaz Petrol Yanı)

-Soner Usta Unlu Mamulleri (Terzioğlu Mahallesi)

-Elif Unlu Mamulleri (Gölbaşı Caddesi)

-Kiler Taş Ekmek (Yeni Mah. Yolu Üzeri)

-Van Gölü Ekmek Fabrikası (İskele Caddesi)

Birinci Gün

Kaynak: WanHaber / Mecnun Çali