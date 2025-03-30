Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürüleceğini belirtti.

Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"3 günlük Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz olarak sürdüreceğiz. 950 kamu hastanemizde 235 bin 642 personelimiz, kamu sağlık tesislerimizin acil servislerinde 75 bin 381 personelimiz, 162 ağız ve diş sağlığı kamu sağlık tesisimizde 3 bin 747 personelimiz, 1068 'Evde Sağlık Ekibi' ve 3 bin 956 personelimizle sahada görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Emekleri için şükranlarımı sunuyorum."

"Sahada görev başında olacağız"

Bayramın ardından 2-6 Nisan'da da sağlık hizmeti sunumuna kesintisiz olarak devam edileceğini duyuran Memişoğlu, "933 kamu hastanemizde 367 bin 870 personelimiz, kamu sağlık tesislerimizin acil servislerinde 120 bin 852 personelimiz, 163 ağız ve diş sağlığı kamu sağlık tesisimizde 5 bin 712 personelimiz, 1479 'Evde Sağlık Ekibi' ve 6 bin 324 personelimizle sahada görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemize canıgönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayram tatili boyunca 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca acil sağlık hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak amacıyla ülkemizin dört bir yanındayız. Bu kapsamda her gün, 3 bin 366 ambulansımız, 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personelimiz, 204 UMKE aracımız, 1020 UMKE personelimizle sahada görev başında olacağız. Sağlık ailemizin her bir ferdine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."