Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, daha temiz ve yaşanabilir bir kent için özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören park ve mesire alanlarında denetimlerini arttırdığını duyurdu.

Ekipler, vatandaşlardan çevreye çöp atmamaları hususunda uyarılarda bulunurken, piknik sonrası geride bırakılan atıkların hem çevre kirliliğine neden olduğunu hem de diğer vatandaşların kullanımını olumsuz etkilediğini belirtti.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Zabıta ekipleri, temiz bir çevre için herkesin duyarlı olması ve çöplerin pikniğin ardından çöp kutularına atılması gerektiğini hatırlattı.

Ekipler, park ve çevre kameralarından çöpleri yere atan vatandaşlara yönelik de işlem başlatılacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Ekipler ayrıca, kamusal alanlarda seyyar satıcıları da uyararak alandan uzaklaştırdı. Denetimlere hafta sonu ağırlıklı belirli periyotlar halinde devam edileceği de belirtildi.