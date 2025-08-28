Tuşba ilçesi Ayanıs sahili, özellikle yaz mevsiminde tatilcilerin akınına uğruyor. Aileleriyle birlikte sahile giden vatandaşlar, bir yandan piknik yaparken bir yandan da Van Gölü'nün serin sularında yüzme fırsatı buluyor.



Ailesi ile birlikte Ayanıs sahiline giden ancak yolun toprak olması nedeniyle yolda mahsur kalan piknikçilerin yardımına Özyurt Mahalle Muhtarı Sabahattin Atman koştu.

Piknikçilerin araçlarıyla yolda kaldığını fark eden Atman, iş makinesi ile araçları bulunduğu yerden çekti. Muhtar Atman yolun toprak olması nedeniyle araçların sık sık yolda kaldığını belirtti.