VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları yarın da devam edecek. Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Erciş, Gürpınar ve Başkale ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Buzhane, Halilağa ve Hatuniye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt ve Yeşilsu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıkozluca, Topraklı, Beyazıt, Camiikebir, Kışla, Latifiye, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa ve Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çakınlı, Çavuştepe ve Yatağan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
BAŞKALE:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yeni Mahalle ve Hafiziye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.