VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları yarın da devam edecek. Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Erciş, Gürpınar ve Başkale ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Buzhane, Halilağa ve Hatuniye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt ve Yeşilsu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıkozluca, Topraklı, Beyazıt, Camiikebir, Kışla, Latifiye, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa ve Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çakınlı, Çavuştepe ve Yatağan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yeni Mahalle ve Hafiziye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.