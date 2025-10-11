Kesintilerden en çok etkilenecek olan yerlerin başında, merkez ilçe İpekyolu’ndaki 22 mahalle ve Çaldıran’daki 10 mahalle geliyor.

Kent genelinde bakım-onarım çalışmaları gerekçesiyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. VEDAŞ, yarın (12 Ekim Pazar) 4 ilçede bulunan bazı mahallelerde enerji kesintisinin olacağını bildirdi.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar:

İPEKYOLU:

08.00-18.00 saatleri arasında; Selimbey ve Vali Mithat Bey mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında; Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Çalımlı, Değirmenarkı, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Karşıyaka, Kaymaklı, Ortanca, Serhat, Yalınağaç, Yatıksırt ve Yukarıgüneyce mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

08.00-18.00 saatleri arasında; Akköprü, Altıntepe, Abdurrahman Gazi, Bardakçı, Topaktaş, Çitören, Arısu ve Dibekdüzü mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında; İstasyon ve Seyrantepe mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00-17.00 saatleri arasında; Ünseli Mahallesinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00-17.00 saatleri arasında; Ayrancılar, Beyazıt, Cumhuriyet, Erginler, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet, Kışla, Kuskunkıran, Yavuz Selim ve Yukarıyanıktaş mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.