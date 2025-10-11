Van’daki manav esnafı, sebze ve meyve fiyatlarının mevsimsel koşullar ile yerel üretim faktörlerinin etkisiyle bir denge içerisinde seyrettiğini ifade etti.

Hem yerel olarak üretilen yerli ürünlerin hem de farklı bölgelerden ve yurt dışından getirilen ithal ürünlerin tüketicilere sunulduğunu belirten Manav esnafı Okan Tugay, bu sayede tüketicilerin taze, kaliteli ve oldukça çeşitli ürünlere kolaylıkla ulaşabildiğini söyledi.

Sebze ve meyve fiyatlarının, komisyoncuların ve tedarikçilerin maliyetlerine bağlı olarak şekillendiği belirtilirken, manav esnafı; piyasada henüz yeni bir fiyat artışı yaşanmadığını ve mevcut fiyatların genel olarak stabil seyrettiğini ifade etti.

Esnaf Tugay, domatesin 15 liradan 35 liraya, çarliston biberin 20 liradan 30 liraya, patlıcanın 40 liraya, dolmalık biberin 50 liraya, kapya biberin 40 liraya ve demre biberinin 60 liraya satıldığını belirtti.

Yeşilliklerde ise düz marul 50 lira, kıvırcık marul 45-50 lira, pazı, dereotu, nane, turp, reyhan, roka ve semizotu 20 lira, maydanoz ise 15 liradan alıcı buluyor.

Karnabahar 90 lira, kara lahana 50 lira, limon 60 lira ve kabak 35 liradan satılıyor. Meyve fiyatlarında ise mandalina 50 lira, nar ve çekirdeksiz üzüm 100 lira, kivi 200 lira, ithal muz 120 lira, avokado ve ananas 150 lira, greyfurt 100 lira, ayva 150 lira ve şeftali 150-180 lira arasında değişiyor.

Manav esnafı Okan Tugay, son bir ayda en çok fiyat artışı yaşanan ürünlerin çarliston ve demre biber olduğunu, meyvede ise şeftali - nektarinin sezon sonu nedeniyle yüksek fiyatla satıldığını ifade ederek, yerli ürünlerin bolluğu sayesinde bazı fiyatların düşük seyrettiğini de ekledi.