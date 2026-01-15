Van’da kanser tanı ve tedavisine ilişkin yeni cihazların alınacağını belirten Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, onkoloji uzmanlarıyla beraber yapılan toplantılarda yeni tedavi yöntemlerini ele aldıklarını belirtti.

Van’da onkoloji alanında yapılan ve planlanan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Tosun, kanser tanı ve tedavi süreçlerinde Van’da yapılamayan işlemlerin tespit edildiğini, eksiklerin giderilmesi için somut adımlar atıldığını söyledi.

“ÜÇ RADYOTERAPİ CİHAZI HİZMET VERECEK”

Tosun, “Özellikle onkoloji alanında toplantılar yaptık ve hangi işlemleri yapabildiğimizi, hangilerini yapamadığımızı netleştirdik. Yapamadığımız işlemlerle ilgili de ne tür çalışmalar yapılması gerektiğini konuştuk. Radyoterapi cihazlarımızla ilgili bir eksikliğimiz vardı, bununla ilgili süreci başlattık. Bölge Hastanemize ikinci bir radyoterapi cihazı kazandırmak için gerekli izinleri aldık, şu an ihale aşamasına geldik. Bu cihaz, mevcut olandan daha ileri özelliklere sahip bir cihaz olacak ve böylece ilimizde toplamda üç radyoterapi cihazı hizmet vermiş olacak.” dedi.

“AMACIMIZ ONKOLOJİ ALANINDA TÜM HİZMETLERİN VERİLMESİ”

Kemik iliği nakli konusunda ise erişkin hastalar için Van’da şu an bu hizmetin verilemediğini belirten Tosun, bunun temel nedeninin uzun süre Van’da görev yapacak uzman hekim ihtiyacı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kaydetti:

“Kemik iliği nakli konusunda özellikle erişkin hastalar için şu an ilimizde bu hizmet verilemiyor. Bunun nedeni tamamen bu işi yapacak ve uzun süre Van’da kalacak bir hekime bağlı olması. Bu konuda gönüllü bir hekim arkadaşımız oldu, onunla ilgili süreci başlatıyoruz, gerekli altyapı ve planlamaları yapıyoruz. Moleküler tanı testleriyle ilgili de eksikliklerimiz vardı, bunların bir kısmını tamamladık, bir kısmı için çalışmalarımız devam ediyor. Bu testler tamamlandığında özellikle kanser tanı ve tedavi sürecinde hastalarımızın il dışına gitmesine gerek kalmayacak. Amacımız, onkoloji alanında Van’da yapılamayan hiçbir işlemin kalmaması.”