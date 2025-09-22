Yaşanan olayın ardından Eğitim Sen Van Şubesi ile KESK, okul önünde “Eğitimde şiddete dur de” temasıyla ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “İki öğretmenimiz okula dışarıdan giren bir kişinin saldırısına uğramıştır. Yaralı meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ancak bu olay yalnızca bireysel saldırı değil, yıllardır dile getirdiğimiz güvenlik sorunlarının ve yetkililerin ihmallerinin sonucudur. Okullar; öğrenciler ve öğretmenler için güvenli alanlar olmak zorundadır. Bu saldırı, yalnızca öğretmenlerimizi değil, yüzlerce öğrenciyi de derinden etkilemiştir. Çocuklarımızın güvenlik duygusu zedelenmişti” ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasında talepler de iletildi. Açıklamayı yapan Eğitim Sen Van Şube Eş Başkanı Funda Demir Bozkurt, taleplere ilişkin şunları sıralandı;

“ * Her okula kadrolu, eğitimli güvenlik görevlileri atanmalıdır.

* Okullara giriş çıkışlar denetlenmelidir.

* Şiddet eylemlerine karşı caydırıcı cezalar uygulanmalı, yeni saldırıların önünü kesecek düzenlemeler yapılmalıdır.

* Olayı yaşayan öğrenci ve öğretmenlere psikososyal destek sağlanmalıdır…”

Açıklamanın devamında, "Eğitim emekçilerinin güvenliği sağlanmadan eğitimden söz edilemez. Hiçbir öğretmen ve öğrenci sahipsiz değildir. Okullarımızın güvenliği için mücadelemizi sürdüreceğiz.” denildi.

MAHALLE MUHTARI KONUŞTU

Basın açıklamasında konuşan Selimbey Mahalle Muhtarı Ömer Çelebi de güvenlik tedbirlerine değinerek, "Okulumuzda yaşanan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda iki öğretmenimiz öğrencilerinin gözü önünde yaralandı. Öğretmenlerimizden biri karnından yaralanarak yoğun bakıma, diğeri ise elinden yaralanarak servise alındı. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Bu olay, hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz için ağır bir travmaya yol açmıştır. Eğitim yuvalarımızda gerçekleşen bu tür saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz…” diye kaydetti.

Muhtar Çelebi, "Okullarımızın güvenliği için Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, emniyet birimleri ve yerel yönetimler derhal harekete geçmelidir. Her okulda güvenlik görevlisi istihdam edilmeli, giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmalıdır. Öğrenci ve öğretmenlerimizin can güvenliği devletimizin teminatı altında olmalıdır. Bu zaruri bir ihtiyaçtır, ertelenemez.” ifadelerine yer verdi.